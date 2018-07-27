Противолодочные Ка-28 продолжают бомбить террористов в Сирии

Самыми редкими винтокрылыми машинами сирийских вооруженных сил являются противолодочные вертолеты Ка-28. По разным данным, на вооружении ВМС этой страны остается всего 4 таких летательных аппарата. Однако благодаря заботе персонала техника по-прежнему остается в строю и регулярно привлекается к выполнению боевых задач.

Причем часть из них очень отличается от того, чем занимаются пилоты вертолетов-противолодочников в других флотах мира. Дело в том, что длительное время из-за высоких потерь в материальной части у ВВС Сирии Ка-28 были задействованы для атак по наземным целям в расположении террористов.

Двенадцатитонная экспортная версия российского Ка-27 может брать 5000 кг груза на внешней подвеске или до 4000 кг в кабине. Поэтому, когда было нужно, соосные вертушки, вооружившись запасом 250-кг бомб, уходили на задание.

При собственном весе в 12000 кг, они могут развивать скорость до 290 км/ч, имея боевой радиус в 200 км.

В Сети время от времени появлялись фото и видеоматериалы, которые фиксировали применение этих вертолетов.

В настоящее время интенсивность боевых вылетов сократилась, но все же «двадцать восьмые» продолжают использоваться в качестве бомбардировщиков. Последние данные о таком их применении поступали в этом месяце.