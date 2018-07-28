Турция назвала условие спасения отношений с США

«Отношения можно спасти и вывести их на новый уровень при условии, если администрация США с пониманием отнесется к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары в плане обеспечения безопасности. Турция не может игнорировать действия союзника по НАТО, когда они угрожают ее национальной безопасности как внутри республики, так и за ее пределами», — написал Калын в колонке в газете «Дейли Сабах», передает ТАСС.

«Вне всяких сомнений, такой подход окажется эффективным, если эти отношения будут развиваться на основе взаимного уважения. Но угрозы в адрес Турции не сработают и лишь нанесут ущерб двусторонним отношениям», — отметил он.

По его словам, за последнее время действия США «подорвали стратегические отношения с Турцией».