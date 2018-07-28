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Турция назвала условие спасения отношений с США
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Турция назвала условие спасения отношений с США 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
США могут спасти отношения с Турцией, если отнесутся с пониманием к вопросам, вызывающим обеспокоенность Анкары, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Отношения можно спасти и вывести их на новый уровень при условии, если администрация США с пониманием отнесется к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары в плане обеспечения безопасности. Турция не может игнорировать действия союзника по НАТО, когда они угрожают ее национальной безопасности как внутри республики, так и за ее пределами», — написал Калын в колонке в газете «Дейли Сабах», передает ТАСС.
Калын предположил, что президент США Дональд Трамп хочет «поддерживать хорошие отношения» с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Вне всяких сомнений, такой подход окажется эффективным, если эти отношения будут развиваться на основе взаимного уважения. Но угрозы в адрес Турции не сработают и лишь нанесут ущерб двусторонним отношениям», — отметил он.
По его словам, за последнее время действия США «подорвали стратегические отношения с Турцией».
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за американского пастора Эндрю Брансона, задержанного с октября 2016 года по обвинению в пособничестве организации гюленистов и поддержке Рабочей партии Кудристана.
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