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Сирийские войска планируют выдвигаться в регионы, занятые террористами
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Сирийские войска планируют выдвигаться в регионы, занятые террористами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 26 июл — РИА Новости. Войска сирийской армии планируют выдвигаться во все регионы, подконтрольные террористам, в настоящее время целью является в том числе провинция Идлиб, заявил президент Сирии Башар Асад в четверг в интервью российским СМИ.
"С самого начала войны, когда террористы только начали контролировать некоторые регионы в Сирии, мы четко сказали: наш долг как правительства освободить каждый дюйм сирийской земли. Сейчас мы завершили освобождение Гуты, мы заканчиваем освобождение юго-западной части Сирии. Сейчас Идлиб — наша цель, хотя не только Идлиб", — сказал Асад.
"Сейчас, конечно, есть территории в восточной части Сирии, которые контролируются различными группировками. Некоторые из них — ИГИЛ*, но это небольшие очаги, а также "ан-Нусра"* и другие экстремистские формирования. Поэтому мы будем выдвигаться во все эти регионы. Военные — а мы отдаем это на их усмотрение — будут определять приоритеты, и Идлиб — один из них", — подчеркнул сирийский лидер.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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