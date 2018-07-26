Сирийские войска планируют выдвигаться в регионы, занятые террористами

"С самого начала войны, когда террористы только начали контролировать некоторые регионы в Сирии, мы четко сказали: наш долг как правительства освободить каждый дюйм сирийской земли. Сейчас мы завершили освобождение Гуты, мы заканчиваем освобождение юго-западной части Сирии. Сейчас Идлиб — наша цель, хотя не только Идлиб", — сказал Асад.

"Сейчас, конечно, есть территории в восточной части Сирии, которые контролируются различными группировками. Некоторые из них — ИГИЛ*, но это небольшие очаги, а также "ан-Нусра" * и другие экстремистские формирования. Поэтому мы будем выдвигаться во все эти регионы. Военные — а мы отдаем это на их усмотрение — будут определять приоритеты, и Идлиб — один из них", — подчеркнул сирийский лидер.

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