Асад объяснил 40-летнюю цель России в Сирии

"Вооруженные силы РФ важны для баланса в нашем регионе, по крайней мере на Ближнем Востоке, до тех пор, пока не изменится политическое равновесие в мире", — подчеркнул сирийский руководитель в общении с российскими журналистами. Его цитирует агентство ТАСС.
"Россия — это немаленькая страна, это великая сила. Поэтому у нее есть обязанность по отношению ко всему миру", — добавил он.
По мнению Башара Асада, Россия надолго пришла в САР.
"Сейчас существует договор между Сирией и Россией о базе в Хмеймиме, как вы знаете. Он будет действителен еще более 40 лет, — уточнил сирийский лидер. — Если бы вопрос стоял так: прибыла ли сюда российская армия только для того, чтобы бороться с терроризмом, то тогда зачем заключать договор на более чем 40 лет? Можно было бы ограничиться несколькими годами и потом постоянно его продлевать".
Дамаск и Москва в настоящее время, указал Асад, активно обсуждают вопросы возвращения сирийских беженцев в республику.
"Именно это является главной темой для обсуждения между российским и сирийским правительствами — как оказать максимальное содействие, чтобы помочь ускорению процесса возвращения беженцев в Сирию", — резюмировал он.