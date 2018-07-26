В Сирии завершают ликвидацию боевиков

В сирийских провинциях Дераа и Кунейтра завершается ликвидация боевиков

"Завершается ликвидация опасного очага терроризма на юго-западе страны в провинциях Дераа и Кунейтра", — сказал он на брифинге.

Кожин добавил, что в целом развитие ситуации в стране имеет тенденцию к улучшению.

Ранее было объявлено о локальном примирении, достигнутом между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. По условиям соглашения, часть боевиков сдалась властям, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни. Другие, отказавшиеся сложить оружие, смогут выехать со своими семьями на автобусах в провинцию Идлиб

Выход боевиков начался в прошлую пятницу.