В Сирии завершают ликвидацию боевиков

На юго-западе Сирии в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра завершается ликвидация террористического очага, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Завершается ликвидация опасного очага терроризма на юго-западе страны в провинциях Дераа и Кунейтра", — сказал он на брифинге.
Кожин добавил, что в целом развитие ситуации в стране имеет тенденцию к улучшению.
Ранее было объявлено о локальном примирении, достигнутом между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. По условиям соглашения, часть боевиков сдалась властям, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни. Другие, отказавшиеся сложить оружие, смогут выехать со своими семьями на автобусах в провинцию Идлиб.
Выход боевиков начался в прошлую пятницу.