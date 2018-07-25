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Турецкий парламент принял антитеррористический законопроект
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Турецкий парламент принял антитеррористический законопроект 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турецкий парламент в среду утвердил законопроект о борьбе с терроризмом после окончания режима чрезвычайного положения в стране на прошлой неделе, передает агентство Anadolu.
Турция 19 июля отменила режим чрезвычайного положения, который был введен после попытки государственного переворота в 2016 году.
Как сообщается, законопроект был утвержден при поддержке правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии национального движения. Законопроект поддержали 284 члена парламента, 95 проголосовали против и один воздержался. Следующим шагом должно стать официальное утверждение закона президентом, после чего он будет опубликован.
Проект наделяет губернаторов и службы безопасности некоторыми полномочиями, которыми они обладали во время режима ЧП, еще на три года. Кроме того, закон даст правительству право отправлять в отставку сотрудников вооруженных сил Турции, полиции, жандармерии, а также госслужащих, если будет обнаружена их связь с террористическими организациями.
Режим ЧП был введен в Турции в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.
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