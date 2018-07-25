Турецкий парламент принял антитеррористический законопроект

Турция 19 июля отменила режим чрезвычайного положения, который был введен после попытки государственного переворота в 2016 году.

Как сообщается, законопроект был утвержден при поддержке правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии национального движения. Законопроект поддержали 284 члена парламента, 95 проголосовали против и один воздержался. Следующим шагом должно стать официальное утверждение закона президентом, после чего он будет опубликован.

Проект наделяет губернаторов и службы безопасности некоторыми полномочиями, которыми они обладали во время режима ЧП, еще на три года. Кроме того, закон даст правительству право отправлять в отставку сотрудников вооруженных сил Турции, полиции, жандармерии, а также госслужащих, если будет обнаружена их связь с террористическими организациями.