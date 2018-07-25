Дамаск вернул контроль над поселениями в провинции Эс-Сувейда

Сирийская армия отбила у боевиков три поселения в провинции Эс-Сувейда

«Армия вошла в деревни Дума и Араджа, ликвидировав большое количество боевиков ИГ , и восстановила над деревнями контроль. Вдобавок к этому армия совместно с местными жителями отбила у боевиков район Тель-Басир на востоке провинции Эс-Сувейда», — сказал сирийский военно-полевой источник РИА «Новости»

Он отметил, что в деревне Аль-Шабки вместе с армией боевиков окружили местные жители. В поселении Рами население вступило в бой с террористами и предотвратило захват территории.

Ранее в среду сообщалось, что на рынке в сирийском городе Эс-Сувейда произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 38 человек. Также армии САР удалось предотвратить две атаки смертников.