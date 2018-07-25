Ещё
Дамаск вернул контроль над поселениями в провинции Эс-Сувейда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дамаск вернул контроль над поселениями в провинции Эс-Сувейда 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сирийская армия отбила у боевиков три поселения в провинции Эс-Сувейда.
«Армия вошла в деревни Дума и Араджа, ликвидировав большое количество боевиков ИГ, и восстановила над деревнями контроль. Вдобавок к этому армия совместно с местными жителями отбила у боевиков район Тель-Басир на востоке провинции Эс-Сувейда», — сказал сирийский военно-полевой источник РИА «Новости».
Он отметил, что в деревне Аль-Шабки вместе с армией боевиков окружили местные жители. В поселении Рами население вступило в бой с террористами и предотвратило захват территории.
Ранее в среду сообщалось, что на рынке в сирийском городе Эс-Сувейда произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 38 человек. Также армии САР удалось предотвратить две атаки смертников.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров и Герасимов встретились с властями Германии Хуситы попросили Путина о помощи Помпео указал Лаврову на якобы нарушения России в Сирии
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину106
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след187
Крымский мост начал отделяться от Крыма599
Россиян спасут от увольнений80
Заявление Лолиты грозит международным скандалом306
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение