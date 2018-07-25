Постпредство РФ: бегство «Белых касок» из Сирии свидетельствует о страхе разоблачения

БРЮССЕЛЬ , 25 июля. / ТАСС /. Бегство «Белых касок» из Сирии , несмотря на объявленную Дамаском амнистию, свидетельствует о страхе самих псевдоспасателей и их западных спонсоров, что их преступления будут разоблачены. Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе комментарии постпредства России при ЕС

"Бегство «Белых касок» из Сирии, которое, к нашему удивлению, было названо «спасением» в заявлении об этом внешнеполитической службы ЕС, стало саморазоблачением. Один тот факт, что эти так называемые гуманитарные активисты, делавшие вид, что работают на благо сирийского народа, нуждались в «спасении» из их собственной страны, особенно после объявленной сирийским правительством амнистии, свидетельствует, что «Белые каски» имели основания бояться разоблачения их преступлений", — указывается в документе.

Постпредство РФ также отмечает, что широкомасштабная операция, предпринятая в целях содействия бегству этих активистов из Сирии, «доказывает, что их западные спонсоры стремились не допустить возможного обнародования фактов о провокационной деятельности „Белых касок“. В связи с этим российская миссия считает закономерным тот факт, что ряд членов „Белых касок“ должны будут принять на постоянное жительство государства Европы, поскольку их организация финансировалась из фондов, тесно связанных с европейскими и другими западными правительствами и бизнес-кругами.

Постпредство России при ЕС напомнило, что упомянутая организация была создана в 2014 году бывшим британским офицером Джеймсом Ле Мезюрье и активно продвигалась британской группой „Сирийская кампания“. В свою очередь „Сирийская кампания“ была тесно связана с агентством Breakthrough Media, известным созданием свыше 70 псевдогуманитарных структур в контролируемых террористами регионах арабской республики.

Что касается „Белых касок“, то они стоят за наиболее возмутительными медийными провокациями, включая лживые сюжеты о химических атаках. Результатом их действий становилось появление реальных жертв среди мирного населения после спровоцированных активистами иностранных ударов по территории Сирии, отмечается в заявлении. В связи с этим российская миссия назвала безответственными и отвратительными любые попытки продолжения формирования позитивного имиджа „Белых касок“, которые лишь подрывают усилия по борьбе с терроризмом.