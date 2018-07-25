В Сирии придают большое значение усилиям России по возвращению беженцев

Он отметил, что те, кто препятствует возвращению беженцев, показывают, что они выступают против интересов сирийского народа и поддерживают терроризм. Генерал подчеркнул, что сирийское государство, пережив более семи лет войны, утверждается как сильное и сплоченное, и «призывает всех своих детей вернуться».

"Хочу обратиться к странам, где проживают сирийские граждане, которых терроризм заставил уехать за границу. Если вас, действительно, интересует сирийский народ, его свобода, его достойная жизнь, давайте помогать сирийцам вернуться на свою родину", — призвал генерал.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, братьям, сестрам, всем нашим любимым, которые живут сейчас за границей, с призывом вернуться в нашу Сирию — родину любви, в которой найдется место для всех", — сказал он.

"Сирийская армия не одержала победу над своим народом, — она, благодаря этому народу, одержала победу над врагами Сирии", — заявил сирийский генерал, подчеркнув, что страна «нуждается во всех своих детях».

Он пояснил, что объявленные президентом Башаром Асадом указы об общей амнистии дают всем гарантии полной безопасности.

"Возвращение жителей в очищенные от террористов районы силами сирийской армии в Хомсе, Забадани, Дарайи, Аль Муадамии, села и города Восточной Гуты и другие населенные пункты является ясным доказательством того, что государство не мстит тем, кто возвращается, а работает для обеспечения пищи, воды, мест для лечения и размещения, словом всех условий достойной жизни", — отметил генерал.

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