Рабочие группы из России по вопросам возвращения беженцев в Сирию направлены в Иорданию, Ливан, Турцию

Об этом сообщил на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Добрый день, уважаемые товарищи!

Продолжаем работу Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

В начале нашего заседания хотел бы вам сообщить, что в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича , в связи со значительно возросшим объемом задач, возложенных на Межведомственный координационный штаб, его состав кардинально расширен. В состав штаба дополнительно включены представители еще 14 министерств и ведомств Российской Федерации. Все они присутствуют на нашем заседании.

Но, как вы понимаете, состав координационного штаба будет и в последующем уточняться. По мере увеличения объема задач в него будут включаться и другие должностные лица. Речь идет и об ответственных за организацию работы прежде всего за рубежом, в том числе и представителей иностранных государств.

Российская Федерация продолжает проводить большой комплекс мероприятий по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу. 24 июля самолет Ил-76 МЧС России доставил 34 тонны гуманитарной помощи, в составе которой продукты питания и медицинские препараты. Гуманитарная помощь, предназначенная для беженцев, возвращающихся в освобожденные населенные пункты и нуждающихся жителей страны, проживающих в труднодоступных районах, уже сегодня передана офицерами Центра приема, распределения и размещения беженцев сотрудникам Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Кроме того, на указанном самолете в Сирию прибыла группа экспертов центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер» для обсуждения с представителями сирийских органов власти участия российских специалистов в реализации проектов гуманитарного разминирования в Сирийской Арабской Республике.

Среди множества решаемых задач Межведомственный штаб участвует в координации действий по оказанию помощи сирийским гражданам, нуждающимся в оперативном медицинском лечении. Вчера из Сирии с аэродрома «Хмеймим» в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ самолетом Министерства обороны Российской Федерации доставлен онкобольной мальчик Юсиф Муйад, которому в научно-исследовательском институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии проведут операцию по пересадке костного мозга.

Предпринимая активные шаги по заключению соглашений с зарубежными партнерами о сотрудничестве в вопросах возвращения сирийских граждан к местам постоянного проживания, мы продолжаем придерживаться принципа, что возвращение беженцев на родину должно быть исключительно добровольным и в условиях безопасности.

Уже в настоящее время эффективно данная работа организована с ливанской стороной. Сегодня очередная большая группа сирийских беженцев пересекла границу с Ливаном и вернулась в Сирию при непосредственной координации представителей правительств обеих стран и должностных лиц Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Приступаем к заслушиванию.

Представителя МИДа России Николая Леонидовича Бурцева прошу доложить о ходе реализации Плана возвращения беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики в части, касающейся полномочий Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также о ходе выполнения поручений, отданных на предыдущем заседании Межведомственного координационного штаба.

Николай Леонидович, пожалуйста.

Уважаемый Михаил Евгеньевич!

Российскими дипломатическими учреждениями, в том числе в постоянных представительствах России при ООН Евросоюзе , проводится работа по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев к местам своего проживания.

Наиболее результативной остается работа на ливанском направлении.

Ливанские политические силы демонстрируют согласие в стремлении отправить беженцев назад. Существенным препятствием для налаживания массовой отправки сирийцев домой, по мнению Ливана, остается отсутствие у подавляющего большинства сирийцев документов, удостоверяющих личность (паспортов). Работа по устранению данной проблемы организована.

В ходе состоявшихся в МИД Иордании контактов инициатива России поддержана и отмечено, что действия Москвы заслуживают самой высокой оценки. При этом в соответствии c поручением Межведомственного координационного штаба активизирована работа по возвращению сирийских беженцев на родину на иорданском направлении. Представителями МИД Иорданского королевства отмечено, что в ближайшей перспективе в Сирию могут вернуться порядка 350-400 тыс. сирийских беженцев, что значительно выше ранее заявленной цифры.

Такая же работа активно ведется с турецкими властями.

В целом с Ливаном, Иорданией и Турцией прорабатывается в рабочем порядке создание оперативных штабов по координации возвращения сирийских беженцев на родину.

Продолжаются рабочие контакты по выработке порядка организации работы и формированию единого регламента взаимодействия создаваемых оперативных штабов с Межведомственным координационным штабом.

Официальный Вашингтон пока воздерживается от публичных комментариев по вопросу взаимодействия с Россией в урегулировании гуманитарных проблем Сирийской Арабской Республики. Отсутствует реакция американской стороны на заявление Минобороны о передаче ей предложений по возвращению на родину сирийских беженцев. Продолжаем добиваться встреч в администрации по сирийской гуманитарной теме.

Что касается европейского направления, то здесь настроения разноплановые.

Так, 24 июля в Москве состоялись российско-французские консультации по Сирии, в том числе по проблематике возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику и гуманитарной помощи. Российскую сторону представляли Спецпредставитель Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А. Л. Лаврентьев и заместитель Министра иностранных дел России С. В. Вершинин. Французскую — личный посланник Президента Франции по Сирии Франсуа Синемо.

Продолжаются контакты с греческой стороной по проблеме возвращения в Сирию временно находящихся там сирийских граждан.

Проведены переговоры с миграционной службой Швеции . На данный момент Швеция не меняет своей политики, предусматривающей интеграцию сирийцев в шведское общество.

В ходе контактов российского Посольства с представителями властей Португалии португальская сторона проинформировала о выезде за пределы страны более трехсот сирийских беженцев. На данный момент в Португалии зарегистрировано около 400 беженцев из Сирии.

В швейцарских властных структурах заявлено о стремлении находящихся там беженцев из Сирии к скорейшей интеграции в швейцарское общество вслед за получением статуса беженца, что предоставляет право на трудоустройство и соцобеспечение.

Посольство России в Эстонии поддерживает активные контакты с МИД этой страны по проблематике сирийских беженцев. Об усилиях России по ускорению процесса возвращения мирного населения Сирии к нормальной жизни, а также о нашей инициативе по беженцам проинформирован премьер-министр Ю. Ратае.

Продолжаются тесные контакты с правительством Сирии по возвращению вынужденных переселенцев в места своего проживания на территории Сирии.

Доклад закончил.

Спасибо, Николай Леонидович! Доклад принят.

Обращаю Ваше внимание, что по указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича сегодня в Иорданию, Ливан и Турцию направлены совместные рабочие группы для детальной проработки вопросов возвращения беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

Прошу российские дипломатические представительства в Иордании, Ливане и Турции оказать всестороннюю помощь должностным лицам рабочих групп в разработке детализированных Планов по перемещению беженцев с территории этих страни включиться в работу по созданию в них круглосуточных совместных оперативных штабов по перемещению беженцев в Сирию.

Результаты проделанной работы прошу представить в оперативную дежурную смену Межведомственного координационного штаба в соответствии с установленным регламентом информационного обмена.

Начальника Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-майора Цыганкова прошу доложить о ходе выполнения мероприятий по приему и размещению сирийских беженцев, вопросам функционирования и развертывания пунктов пропуска, а также о подготовке предварительных расчетов потребности в строительных материалах и технике для обустройства мест размещения беженцев.

Алексей Михайлович, пожалуйста.

Доклад генерал-майора А. М. Цыганкова.

За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись 426 беженцев.

Из них с территории Ливана через пункт пропуска «Земрани» прибыли 314 сирийцев, а с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 112 беженцев.

Всего с 18 июля через указанные пункты пропуска прошло 2 643 и 199 человек соответственно.

С 6 часов приступил к работе третий по счету филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев — в «Абу-эд-Духуре». Пропускная способность данного пункта составляет 1500 человек и 30 единиц техники в сутки.

Из Идлибской зоны деэскалации через пропускной пункт «Абу-эд-Духур» на территорию провинции Алеппо возвратились 453 беженца (женщин — 132, детей — 203).

Всего с 4 марта Идлибскую зону деэскалации покинуло 26 200 чел. (женщин — 8 746, детей — 12 154).

На всех трех пропускных пунктах предусмотрены резервные автобусы, находящиеся в четырехчасовой готовности для оперативной доставки беженцев к местам проживания.

В двух филиалах Центра приема, распределения и размещения беженцев «Сальхиях» и «Пальмира» продолжается работа по формированию администрации.

С 27 июня Юго-западную зону деэскалации покинули 46 501 человек, из которых 7376 перемещены в лагеря беженцев «Джебаб» и «Рсас».

В настоящее время в указанных лагерях находятся 2155 чел.. За сутки прибыли 86 беженцев, покинули 24.

За прошедшие сутки восстановлено 5 жилых домов в ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ.

Продолжается установка опор магистральной линии электропередач вдоль участка дороги ХОМС, ХАМА. Из 137 опор установлено 17, за сутки 3.

Проведена оценка состояния инфраструктуры, социально значимых объектов, жилого фонда, наличия запасов строительных материалов и техники в районе Восточной Гуты — ХАРАСТА-ЭЛЬ-БАСАЛЬ и БУСРА-ЭЛЬ-ХАРИРИ ( провинции Деръа ).

Для улучшения условий жизни сирийских граждан, завершения восстановления объектов социальной инфраструктуры необходима поставка:

ХАРАСТА-ЭЛЬ-БАСАЛЬ — одна буровая станция, 44 дюралюминиевых окна, 34 кубометра цемента, 550 метров труб (водопроводных, канализационных), 62 рулона гидроизоляции, 110 кубометров пиломатериалов для капитального ремонта одной школы и одной водонасосной станции;

БУСРА-ЭЛЬ-ХАРИРИ — один автокран, один фронтальный погрузчик, 26 дюралюминиевых окон, 18 кубометров цемента, 3000 штук кирпича, 36 тонн асфальта, 320 метров труб (водопроводных, канализационных), 35 рулонов гидроизоляции, 50 кубометров пиломатериалов для восстановления детской больницы и прилегающей к ней дороги.

Всего на территории Сирийской Арабской Республики:

восстановлено 89 медицинских и 214 образовательных учреждений;

отремонтировано 261 км автомобильных дорог (за истекшие сутки — 2 км);

проложено 192 км линий электропередач (за истекшие сутки — 3 км);

введено в эксплуатацию 84 электроподстанции, 71 объект водоснабжения и 2 топливно-энергетического комплекса.

В пунктах пропуска «Земрани» (на границе с Ливаном), «Насиб» (на границе с Иорданией) и «Абу-эд-Духур» развернуты места для оказания медицинской помощи.

За текущие сутки оказана медицинская (терапевтическая) помощь 142 беженцам, в том числе 76 детям.

Всего военными врачами Российской Федерации медицинская помощь оказана 86 153 жителям страны.

Сегодня силами Центра примирения враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте МАРАТ провинции ДЭЙР-ЭЗ-ЗОР. В ходе акции жителям города роздано 650 продовольственных наборов общим весом 2 тонны 800 килограмм.

Всего российской стороной организованы и проведены1 872 гуманитарные акции, в ходе которых доставлено и распределено между сирийскими гражданами 2 844 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды.

Разминированы 1,5 гектаров территории, 13 зданий и сооружений, 1 км дорог. Обнаружено и уничтожено -54 взрывоопасных предмета, в том числе 22 самодельных взрывных устройства.

Всего в провинции ХОМС разминированы 173 гектара территории, 500 зданий и сооружений, 17 км дорог. Обнаружено и уничтожено 5 937 взрывоопасных предметов, в том числе — 1 969 самодельных взрывных устройств.

Доклад закончил.

Алексей Михайлович, спасибо за исчерпывающую и детализированную информацию! Прошу совместно с представителями сирийских органов власти в течение трех суток провести расчеты по оборудованию и назначению администрации на воздушные и морские пункты пропуска. С понедельника организовать их функционирование. По остальным пунктам пропуска, предусмотренным к развертыванию в ближайшей перспективе, весь комплекс подготовительных мероприятий завершить до 1 августа.

Генерал-майор А. М. Цыганков: Есть! Задачу понял, принято к исполнению.

Далее о ходе выполнения мероприятий возвращения беженцев прошу доложить начальника главного политического управления вооруженных сил Сирийской Арабской Республики дивизионного генерала Хаса?на Ахмет Хаса?н.

Доклад представителя Сирии.

В начале хочу отметить большое значение приложенных нашими русскими друзьями усилий по обеспечению возвращения сирийских беженцев на Родину. Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, братьям, сестрам, всем нашим любимым, которые живут сейчас за границей, с призывом вернуться в нашу Сирию, Родину любви, в которой найдется место для всех. Она нуждается во всех своих детях, чтобы их руки вместе с нашими руками лечили раны нашей любимой матери Сирии. Сирийская армия не одержала победу над своим народом, она благодаря этому народу одержала победу над врагами Сирии. Сирийское государство старается вернуть всех своих детей, оно предоставило все возможные гарантии, которые обеспечивают их возвращение с достоинством. Всем известна поговорка о том, что взятое на время платье не дает тепла навсегда.

Объявленные президентом Башаром Асадом указы об общей амнистии гарантируют всем полную безопасность. Давайте все мы воспользуемся этим положительным моментом, чтобы все мы сели в тени дерева нашей любимой Родины — Сирии. Война против терроризма приближается к концу, ИГИЛ Джебхат Ан-Нусра и их пособники находятся на последнем издыхании, возвращение на Родину ускоряет лечение и выздоровление. Это работа одним кулаком, чтобы «перестроить и людей и камни».

Возвращение жителей в очищенные от террористов районы силами сирийской армии в Хомсе, Забадани, Дарайи, Аль Муадамии, сёл и городов Восточной Гуты и других населенных пунктов является убедительным доказательством того, что государство не мстит тем, кто возвращается, а работает всеми своими органами для обеспечения пищи, воды, мест для лечения и размещения, словом всех условий достойной жизни.

А сейчас хочу обратиться к странам, где проживают сирийские граждане, которых терроризм заставил уехать за границу.

Если Вас действительно интересует сирийский народ, его свобода, его достойная жизнь, давайте помогать сирийцам вернуться на свою Родину! А тот, кто препятствует их возвращению показывает, что он выступает против интересов сирийского народа, что он поддерживает терроризм, из-за которого сирийцы страдали и страдают до сих пор от его катастрофических последствий.

В заключение хочу отметить, что сирийское государство, пережив более семи лет войны, утверждается, как сильное и сплоченное, и сегодня с позиции силы, а не слабости, призывает всех своих детей вернуться. Усилиями наших врачей, инженеров, рабочих и всех слоев нашего общества внутри страны и заграницей сможем перестроить то, что было разрушено, давайте вместе защищать интересы своей Родины в настоящем и в будущем, чтобы суверенная и независимая Сирия осталась Родиной для всех. Сирия нуждается в Вас и ждет Вас. Давайте все вместе вернем улыбку на лица наших детей, очертим признаки нашего будущего как желаем мы, сыны Сирии, а не как желают наши враги. Обращаюсь с любовью и верностью ко всем честным сирийцам. Приглашаю всех, Сирия — наша мать, ждет Вас в нежных и теплых объятиях.

Доклад закончил.

Спасибо, уважаемый Хасан Ахмет. Благодарю Вас за активную работу по возвращению сирийских беженцев а Ваше красивое и эмоциональное выступление. О ходе выполнения практических мероприятий по подготовке мест для размещения беженцев и восстановления инфраструктуры в целом прошу доложить представителя министерства по делам национального примирения Сирии Ахме?та Муни?р.

Доклад представителя Сирии.

Сирийское государство прошло трудный путь борьбы с терроризмом в тесном взаимодействии и при большой моральной и материальной поддержке России.

Сейчас основная задача — возвращение сирийских беженцев как из сопредельных стран, так и из остальных, в которых проживают сирийцы.

Сирийское государство приняло все необходимые меры для этого. Во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон было организовано возвращение жителей во многие районы, такие как Вади Барада, Гута, Хомс и Алеппо. В настоящее время в Каламун вернулось 6 200 граждан в три этапа, последний из которых прошел через пункт пропуска «Земра?ни» (2643 человека).

Приняты все меры для обеспечения приема беженцев, решения их бытовых проблем, урегулирования статуса людей, в том числе и вопроса призыва на военную службу. Посольства Сирии в приграничных странах круглосуточно работают по оформлению документов для возвращение беженцев на родину.

Сирийское руководство подготовило центры для временного проживания беженцев, дома которых разрушены.

Сирийским правительством мобилизован весь ресурс для оказания помощи пострадавшим от войны районам. В провинции Алеппо, Хомс, Риф-Дамаск, Хама уже направлены техника и строительные материалы, что позволило оперативно приступить к восстановлению социально-значимых объектов инфраструктуры.

Так, в провинции АЛЕППО восстановлены: водоснабжение на 81 объекте, 32 объекта канализации, 1590 трансформаторов, телефонная сеть в 14 населенных пунктах, 16 поликлиник,130 школ.

В ближайшее время завершим восстановление 30 объектов водоснабжения, 8 объектов канализации, 25 трансформаторов, телефонной сети в 10 населенных пунктах, 7 поликлиник и 95 школ. Это позволило вернуться из Турции в Алеппо более 150 тыс. сирийских жителей.

В провинции ХОМС восстановлены 57 школ, 8 поликлиник, родильный дом, здание суда, полностью обеспечена подача электричества и воды, а электросети отремонтированы на 80%.

В ближайшее время завершим строительство 5 новых поликлиник.

Создание достойных условий жизни позволило вернуться в Хомс 4000 семей.

Вместе с тем, реальное положение дел свидетельствует, что международные организации-доноры выполняют планы помощи не более, чем на половину. Мы призываем все международные организации четко придерживаться утвержденных планов. Еще раз скажу, что наша основная цель — возвращение сирийских беженцев и работа над обеспечением их достойной жизни.

Доклад закончил.

Спасибо, уважаемый Ахмет Мунир. На сегодняшний день в реализации вопросов возвращения беженцев на родину задействовано национальное министерство иностранных дел и эмигрантов, а также министерство по делам национального примирения Сирии. Считаю, что на данном этапе этого крайне недостаточно. Успешное восстановление страны требует тесного взаимодействия всех действующих государственных структур и создания, при необходимости, новых для решения наиболее сложных и неотложных задач.

Так и только так Сирия сможет в кратчайшие сроки восстановиться и возвратить себе достойное место на международной арене.

Мы знаем, что основные государственные документы по данному вопросу разработаны и реализуются. Однако для эффективного решения возникающих проблемных вопросов, требующих совместного участия сирийских органов власти на всех уровнях, а также организации межгосударственного взаимодействия остро назрела необходимость создания при министерстве по делам национального примирения оперативного штаба, в состав которого вошли бы представители всех заинтересованных министерств и ведомств Сирийской Арабской Республики.

Алексей Михайлович, обращаюсь к начальнику Центра приема, распределения и размещения беженцев, прошу детально проработать с сирийскими коллегами этот вопрос и утвердить у руководства страны. Это надо сделать очень быстро. По крайней мере, в течение ближайших десяти суток.

Обращаюсь к представителю Главного управления по работе с личным составом.

Вадим Витальевич, в ходе решения жизненно важных для сирийского народа задач по восстановлению страны необходимо использовать и исторический опыт. Здесь мы можем обратиться к истории и российского государства. Полагаю, что опыт нашей Родины в восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны не имеет аналогов, поскольку колоссальный объем задач решался в кратчайший срок на высочайшем патриотическом подъеме всего народа, мобилизации всех ресурсов, в первую очередь производственных, людских и духовных. Срок восстановления нашей страны, первоначально оценивающийся в 15 лет, был в разы сокращен. Уже через пять лет страна стала второй по экономической мощи мировой державой.

Вадим Витальевич, необходимо использовать наш отечественный послевоенный опыт восстановления страны, а также полезные решения, применявшиеся и в других государствах, пострадавших в ходе современных локальных войн и вооруженных конфликтов. На этой основе прошу подготовить соответствующий аналитический материал и довести его до сирийской стороны. Об исполнении доложите в пятницу.

О ходе работы пункта пропуска «Насиб» на границе с Иорданией прошу доложить руководителя филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев полковника Киласева.

Михаил Иванович, пожалуйста.

С 23 июля пункт пропуска «Насиб» работает в круглосуточном режиме. Организовано взаимодействие с сирийскими и иорданскими органами власти для оперативного решения возникающих вопросов.

На пропускном пункте развернуты отделения:

— встречи;

— медицинского осмотра;

— санитарно-эпидемиологической обработки;

— питания;

— отдыха;

— оформления документов;

— обеспечения одеждой;

— материального обеспечения (в том числе денежными средствами);

— отправки беженцев к месту проживания.

Администрация назначена, круглосуточное дежурство организовано. Пропускной пункт в настоящие время способен ежесуточно обеспечить прием, распределения и отправку 4 тыс. чел.

Всего из-за рубежа через пункт пропуска возвратились 199 чел. (женщин — 63; детей — 89), в том числе за сутки 112 чел. (женщин — 37; детей — 45).

Проблемных вопросов нет.

Доклад закончил.

Спасибо, Михаил Иванович, доклад принят. Прошу Вас обеспечить качественный контроль за потоком прибывающих беженцев на пункте пропуска и осуществлять круглосуточную координацию по вопросам их размещения в местах постоянного проживания.

Полковник М. И. Киласев: Есть! Задачу понял, принято к исполнению.

О ходе работы вновь открытого пункта пропуска «Абу-Эд-Духур» прошу доложить руководителя филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-майора Демьяненко.

Олег Витальевич, пожалуйста.

С целью содействия возвращению сирийских беженцев из зоны деэскалации №1 «Идлиб», силами филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев развернут пункт пропуска «Абу-Эд-Духур» (54 км южнее н.п. АЛЕППО).

В его состав помимо российских военнослужащих входят офицеры бюро безопасности, а также представители 4 дивизии САР. Всего — 80 человек.

Для приема беженцев на территории Сирии на пункте пропуска «Абу-Эд-Духур» развернут медицинский пункт, пункт выдачи горячей пищи и средств первой необходимости. Время работы пункта с 6 до 19 часов.

Пропускная способность данного пункта составляет до 1500 человек и 30 единиц техники в сутки.

Из Идлибской зоны деэскалации через пропускной пункт «Абу-эд-Духур» на территорию провинции Алеппо возвратились 453 беженца (женщин — 132, детей — 203).

Всего Идлибскую зону деэскалации покинуло 26 200 беженцев (женщин — 8746, детей — 12154).

Документы проверены, соответствующие муниципальные руководители проинформированы, согласие получено.

Доклад закончил.

Спасибо, Олег Витальевич, доклад принят. Отмечаю вашу эффективную работу по выводу мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации при тесном взаимодействии с турецкой стороной и сирийскими органами власти. Однако знаю, что возможности Вашего пункта пропуска позволяют существенно увеличить количество принимаемых сирийских граждан. Прошу эти вопросы проработать и завтра на заседании штаба доложить.

Николай Леонидович, обращаюсь к представителю МИДа России. Прошу Вас обратить внимание сотрудников Посольства Российской Федерации в Турции на решение данных вопросов в ходе работы с турецкими органами власти, непосредственно курирующими указанное направление деятельности.

Руслан Дамирович, обращаюсь к руководителю филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев на пункте пропуска «Земра?ни» на границе с Ливанской Республикой.

Есть ли у Вас вопросы, требующие рассмотрения на заседании Межведомственного координационного штаба?

Пункт пропуска «Земра?ни» работает в круглосуточном режиме. Медицинский пункт развернут, бутилированная вода имеется. Проблемных вопросов нет.

Руслан Дамирович, спасибо. Желаю Вам успеха! Вы на сегодняшний день у нас лидер в рамках выполнения большой международной гуманитарной задачи по возвращению беженцев в родные дома на территорию Сирии. Спасибо Вам!

Уважаемые товарищи, повестка нашего заседания на сегодня исчерпана. Следующее заседание в таком расширенном составе мы проведем в пятницу в 15 часов.

Прошу представителей министерств и ведомств, вновь включенных в состав Межведомственного координационного штаба, подготовить свои обоснованные предложения, согласовать их с сирийскими органами власти по соответствующим направлениям деятельности и представить в общий План работы Межведомственного координационного штаба через оперативную дежурную смену. Срок исполнения — до 30 июля.

Представителю Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий прошу на следующем заседании Межведомственного координационного штаба доложить о выполненных и спланированных мероприятиях, связанных с возвращением беженцев на территорию Сирии.

Кроме того, старшему оперативной дежурной смены полковнику Сергееву в План на очередное заседание Межведомственного координационного штаба дополнительно включить доклады по закрепленным направлениям деятельности представителей Штаба Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации и Главного управления военной полиции.

Обращаюсь к членам Межведомственного координационного штаба. В своей работе прошу учитывать, что в сентябре в Сирии, как собственно и в Российской Федерации, и в большинстве стран мира, начинается новый учебный год. Поэтому мы обязаны создать необходимые условия для того, чтобы максимальное количество сирийских школьников и студентов оказались за учебными партами в родных местах. Как вы понимаете, чтобы это выполнить, времени у нас остается очень мало.

Это первое, на что хотел бы обратить внимание.

Второе. Впереди осень, а в последующем — и зима. Это создаст определенные трудности по размещению беженцев.

Прошу Вас эти факторы учитывать в планах и практической работе в ходе выполнения задач гуманитарной операции по возвращению сирийских беженцев к родным очагам.