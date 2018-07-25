«Белые каски» боялись разоблачения, заявили в российской миссии при ЕС

БРЮССЕЛЬ , 25 июл — РИА Новости . Беспрецедентная операция, организованная для эвакуации из Сирии «Белых касок», доказывает, что их западные спонсоры стремились предотвратить возможное раскрытие провокационной деятельности этой организации, заявили в среду в российском постпредстве при ЕС

В постпредстве отметили, что в заявлении европейской внешнеполитической службы операция по вывозу «Белых касок» из Сирии была названа спасательной.

"Сам факт того, что эти так называемые гуманитарные активисты, которые якобы работали на благо сирийского народа, должны были быть «спасены» из своей собственной страны, особенно после объявленной сирийским правительством амнистии, говорит о том, что у «Белых касок» были основания опасаться того, что их преступления могут быть раскрыты", — говорится в заявлении миссии.

"Беспрецедентная операция, организованная для того, чтобы помочь им бежать из страны, доказывает, что их западные спонсоры стремились предотвратить возможное раскрытие известной провокационной деятельности «Белых касок», — отмечается в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее заявила, что ряд стран ЕС внесли свой вклад в обеспечение безопасности и «спасение» нескольких сотен членов организации «Белые каски», которые были эвакуированы из Сирии.

Организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

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