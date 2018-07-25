Полувековая советская пушка М-46 стала «орудием номер один» в Сирии

Непременным участником всех боевых операций войны в Сирии является 130-мм пушка М-46. Также орудие было задействовано в ходе недавних широкомасштабных сражений. В эти дни в Сети появилась масса фотографий, в том числе очень эффектных, а также и видеоматериалов, где стотридцатки буксируются различными тягачами, находятся на позициях, ведут огонь по террористам.

Военные эксперты считают, что едва ли какая-то другая артиллерийская система может сравниться с М-46 по распространенности в войсках. Конечно, часть из 800 пушек, находившихся в арсеналах в 2011 году, была потеряна в боях. Однако и сейчас можно говорить о многих сотнях единиц, оставшихся на вооружении.

К тому же в настоящее время боевики массово возвращают захваченное у правительственных сил оружие, среди которого часто встречаются и М-46.

Удивительно, но эта разработка 50-х годов, производство которой было прекращено еще в 1971 году, до сих пор по ряду характеристик, прежде всего дальнобойности, не разочаровывает артиллеристов многих стран мира, в том числе сирийских.

Осколочно-фугасные снаряды этого орудия способны поражать цели на расстоянии в 27 490 м. В то же время в Иране Китае разработаны активно-реактивные боеприпасы к нему, способные бить на 37 000 и 44 000 метров соответственно.

Вес приведенного в боевое состояние орудия достигает 7700 кг. Скорострельность — до 8 выстрелов в минуту. Максимальная скорость транспортировки — 50 км/ч.