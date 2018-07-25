Южная Осетия предложила Сирии подписать соглашение между ТПП двух стран

В настоящее время Бибилов находится в Сирии с официальным визитом. Ранее он уже встретился с президентом САР Башаром Асадом , они подписали договор о дружбе и сотрудничестве. В среду состоялась встреча Бибилова с премьер-министром арабской республики, где стороны обсудили возможность сотрудничества, в том числе, в финансовой сфере.

"Президент Южной Осетии поддержал инициативы Имада Хамиса, принял предложение об участии предпринимателей Южной Осетии в ярмарке в Дамаске и предложил подписать соглашение между Торгово-промышленными палатами, чтобы «на всех уровнях способствовать инвестициям и торговым отношениям, развитию бизнеса в Южной Осетии и Сирии», — говорится в сообщении.

"Мы также хотели бы, чтобы у сирийских и югоосетиснких компаний была возможность работать в Сирии и Южной Осетии", — приводятся в сообщении слова Хамиса.

Глава сирийского правительства также высказал пожелание, чтобы подписанные между РЮО и САР соглашения в скором времени наполнились практическим содержанием.

"Соглашения, которые будут подписаны министрами экономического развития, станут фундаментом для практического взаимодействия. Я бы попросил, чтобы делегация из представителей бизнеса смогла посетить Южную Осетию. Бизнес сообщество активное и подвижное, бизнес сможет ускорить взаимодействие между нашими странами", — сказал Хамис.

Он подчеркнул, что сотрудничество в экономике и торговле позволит Сирии и Южной Осетии выходить на рынки третьих стран.

"Мы можем использовать нашу и вашу страны как ворота для налаживаний отношений с дружественными нам и вам странами. Мы должны делать исключительные шаги, осуществлять реальные действия, принимать быстрые и смелые решения", — подчеркнул премьер-министр Сирии.

Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа

В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

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