Южная Осетия предложила Сирии подписать соглашение между ТПП двух стран 

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов предложил премьер-министру Сирии Имаду Хамису подписать соглашение между торгово-промышленными палатами двух стран для развития торговых отношений и стимулированию инвестиций, сообщила пресс-служба югоосетинского президента.
В настоящее время Бибилов находится в Сирии с официальным визитом. Ранее он уже встретился с президентом САР Башаром Асадом, они подписали договор о дружбе и сотрудничестве. В среду состоялась встреча Бибилова с премьер-министром арабской республики, где стороны обсудили возможность сотрудничества, в том числе, в финансовой сфере.
"Президент Южной Осетии поддержал инициативы Имада Хамиса, принял предложение об участии предпринимателей Южной Осетии в ярмарке в Дамаске и предложил подписать соглашение между Торгово-промышленными палатами, чтобы «на всех уровнях способствовать инвестициям и торговым отношениям, развитию бизнеса в Южной Осетии и Сирии», — говорится в сообщении.
"Мы также хотели бы, чтобы у сирийских и югоосетиснких компаний была возможность работать в Сирии и Южной Осетии", — приводятся в сообщении слова Хамиса.
Глава сирийского правительства также высказал пожелание, чтобы подписанные между РЮО и САР соглашения в скором времени наполнились практическим содержанием.
"Соглашения, которые будут подписаны министрами экономического развития, станут фундаментом для практического взаимодействия. Я бы попросил, чтобы делегация из представителей бизнеса смогла посетить Южную Осетию. Бизнес сообщество активное и подвижное, бизнес сможет ускорить взаимодействие между нашими странами", — сказал Хамис.
Он подчеркнул, что сотрудничество в экономике и торговле позволит Сирии и Южной Осетии выходить на рынки третьих стран.
"Мы можем использовать нашу и вашу страны как ворота для налаживаний отношений с дружественными нам и вам странами. Мы должны делать исключительные шаги, осуществлять реальные действия, принимать быстрые и смелые решения", — подчеркнул премьер-министр Сирии.
Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.
В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.
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