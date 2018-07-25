Американские СМИ рассказали, как будет выглядеть вторжение США в Иран

Поводом к началу боевых действий станет активная разработка исламской республикой ядерного оружия, пишет автор на портале National Interest.

Американские войска стоят перед новым границами шиитского региона, который давно вышел за пределы Ирана . Теперь Багдад и еще несколько крупных городов, которые раньше принадлежали Ираку , контролируются мусульманами-шиитами. Курды разрываются между двумя главенствующими партиями в регионе, а та часть бывшего Ирака, которая контролируется США , развивается небывалыми темпами. И теперь время вернуть земли тем, кому они принадлежат по праву. Все это — не сценарий нового голливудского блокбастера в стиле «Повелителя бури» или «Падения Черного ястреба». Такое видение на вторжение в Иран американских войск описал автор статьи на портале National Interest.

Действие, по задумке автора, происходит в 2026 году. На тот момент боевые действия внутри Ирака (очевидно, имеется ввиду борьба с терроризмом — прим.ред.) в основном прекратились, за исключением этнических чисток на границе и попыток различных сил вторгнуться в Багдад, контролируемый ныне шиитами. По мнению автора, разделение территории Ирака имело серьезные последствия для баланса сил в регионе. Самым серьезным из них является установление Ираном гегемонии в регионе. Их поддержка иранских курдов, шиитов на юге Ирака и алавитского режима в Сирии практически обеспечила исламской республике господство в регионе. Далее автор сообщает, что курды — довольно мощная сила в регионе разрывается между Демократической партией Курдистана, которая выступает за турецкую гегемонию, и патриотическим Союзом Курдистана, который склоняется к иранским интересам. Но богатство непризнанного Курдистана и баланс сил между двумя фракциями послужили катализатором экономического роста.

Несмотря на все сложности Штатам удалось закрепиться в той части Ирака, которую контролировали сунниты. И теперь, как назвал его автор, Национальное государство Ирак процветает. Глядя сегодня на Эль-Фаллуджу и Рамади, сообщает журналист, трудно представить, что здесь когда-то проливали кровь. Мирный договор открыл возможность для США и Европейского союза (ЕС) проводить разведку природного газа и перекачивать анбарский (Анбар — область на западе Ирака) газ по трубопроводам, которые были построены через Иорданию Израиль . Теперь газ приходит в Хайфу, а оттуда идет потребителям в Европу. Именно иракское голубое топливо, согласно фантазиям автора, заменило российский газ.

В 2015 году, по информации издания, Иран подписал соглашение с США о своей ядерной программе. Одна из частей документа обязала Иран беспрепятственно допускать инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Первоначально, как пишет автор, иранцы выполняли этот пункт договора, но вскоре прекратили допускать проверяющих к свои производства. В итоге, Иран вообще закрыл доступ к своим объектам. И как пишет автор, у Америки к 2026 году накопилось огромное количество доказательств того, что Иран обогащается уран для производства ядерного оружия. Якобы игнорирование международных соглашений и послужило поводом для вторжения. Чтобы дойти до территории современных границ Ирана, американским войскам нужно пройти через шиитскую область Ирака. Автор пофантазировал и решил, что эту часть страны местные жители переименуют в Шумер. И непременно у шиитов Шумера есть российские такни и китайские самолеты. Это обстоятельство автор назвал первой трудностью для американской армии.

А вот США не сможет использовать свое излюбленное оружие — авианосцы банально потому, что доступа к воде у них нет. А старый союзник Кувейт помнит про зверское убийство местного студента американским военным. (Кстати, автор предположил, что оно произошло в 2019 году.)

Журналист пишет, что к 2026 году, несмотря на то, что среднестатический иранец не будет поддерживать режим в стране, еще меньше рядовые граждане будут рады видеть у себя американских солдат. Это станет второй трудностью.

В конце концов, автор, приводя в пример ситуацию в Ираке после свержения Саддама Хуссейна , приходит к выводу, что только партия Баас во главе с казненным иракским лидером могла поддерживать стабильность в регионе. Но только на решение США о вторжении в Иран, эти глубокомысленные умозаключения никак не влияют.

Радует лишь то, что это просто фантазии, которые не должны стать планом действий.