В Сирии задержали смертника, который не успел осуществить взрыв

"Двое смертников убиты, их пояса обезврежены. Ещё одного задержали, он жив. Город Эс-Сувейда сейчас безопасен, в нем спокойно", — заявил губернатор провинции Амир аль-Аши.

Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Сирийская армия также предотвратила две атаки смертников группировки «Исламское государство» *, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

Ранее источники в полиции сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в сирийском городе Эс-Сувейда при нападении боевиков ИГ погибли 38 человек, ранены более 30.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России

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