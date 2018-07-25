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В Сирии задержали смертника, который не успел осуществить взрыв
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В Сирии задержали смертника, который не успел осуществить взрыв 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор провинции Эс-Сувейда на юге Сирии сообщил о задержании одного из смертников, он не успел привести в действие взрывное устройство, сообщает сирийское государственное телевидение.
"Двое смертников убиты, их пояса обезврежены. Ещё одного задержали, он жив. Город Эс-Сувейда сейчас безопасен, в нем спокойно", — заявил губернатор провинции Амир аль-Аши.
Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Сирийская армия также предотвратила две атаки смертников группировки «Исламское государство»*, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.
Ранее источники в полиции сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в сирийском городе Эс-Сувейда при нападении боевиков ИГ погибли 38 человек, ранены более 30.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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