Евросоюз рассчитывает на тесное сотрудничество с новым главой ОЗХО 

БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Евросоюз, поддерживая решение специальной сессии ОЗХО о расширении мандата организации, рассчитывает на тесное сотрудничество с ее новым главой Фернандо Ариасом, сообщили в среду в европейской дипломатической службе.
В конце июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что решение пока носит рамочный характер и гендиректору технического секретариата ОЗХО еще только предстоит сформулировать рекомендации для его реализации на практике.
"Евросоюз надеется на продолжение тесного сотрудничества с ОЗХО и ее новым генеральным директором. Организация играет решающую роль в поддержании основанного на правилах глобального порядка, эффективной многосторонности и международного права и может рассчитывать на полную поддержку ЕС в своей деятельности", — говорится в заявлении дипслужбы ЕС в связи со вступлением с должность нового главы организации.
"Итоги специальной конференции государств-участников Конвенции по химическому оружию, состоявшейся 26 и 27 июня в Гааге, свидетельствуют о решимости международного сообщества, включая Европейский союз, отвергнуть применение химического оружия при любых обстоятельствах", — отмечается в сообщении.
В нам также указывается, что «неоднократное применение химического оружия в Сирии, Ираке, Малайзии и на европейской территории, в Британии, серьезно угрожает режиму нераспространения химического оружия».
ЕС ранее заявлял, что готов поддержать технический секретариат ОЗХО для реализации принятого решения о расширении мандата организации и сотрудничать для этого со всеми странами-участницами конвенции.