Возвращение к мирной жизни: в Восточную Гуту вернулось 100 тыс. мирных жителей

провинции Эль-Кунейтра российские офицеры Центра по примирению провели успешную операцию по выводу боевиков из населенных пунктов в районе Голанских высот на границе с Израилем

Восточная Гута возвращается к мирной жизни. Глядя на шумные улочки Восточной Гуты с небольшими магазинчиками и рыночной площадью, можно только догадываться как выглядели бы эти кварталы сейчас, если бы их 7 лет назад не захватили террористы. В Восточную Гуту уже вернулись 100 тысяч мирных жителей.

К лучшему сейчас меняется обстановка в другой части Сирии , в провинции Эль-Кунейтра российским офицерам центра по примирению удалось провести очередную успешную операцию по выводу боевиков из населенных пунктов в районе Голанских высот на границе с Израилем. Теперь здесь под контролем сирийской армии и нашей военной полиции разгружают строительную технику. Бульдозеры отправляются расчищать многометровые брустверы поселки, которые долгие годы были под контролем боевиков и находились в полной изоляции.

На пустынной дороге прошла встреча российских переговорщиков и полевых командиров незаконных банд формирований. У выставленных постов российской военной полиции дежурят десятки автобусов.

Условия переговоров неизмены: разоружение, переход на сторону официального Дамаска , либо выезд в северную часть страны, другого пути у боевиков нет.

Первые автобусы с так называемыми непримиримыми представителями незаконных вооруженных формирований появляются на пунктах досмотра российской военной полиции. Террористы покидают провинцию без единого выстрела. При себе разрешен один автомат и три магазина.

Не смотря на договор боевики пытаются что-то прятать и провозить. Многие закрывают лица платками и черными масками. Колонна автобусов с вооруженным сопровождением направляется в Идлиб.