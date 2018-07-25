«Первое сентября» в середине лета: в сирийской Думе школьники начали учебу

Школьникам придется наверстывать упущенное, так как последние семь лет, находясь в оккупации террористов, они не имели возможности учиться.

Школьный звонок сегодня прозвучал для двух тысяч учеников сирийского города Дума . Дело в том, что дети в городе Дума сильно отстали по программе, и теперь им приходится наверстывать упущенное.

Некоторые и вовсе не умеют ни читать, ни писать. Да и учится им было негде, ведь школы боевики семь лет использовали как опорные пункты и склады боеприпасов.

Многие здания еще не до конца отремонтированы: на них до сих пор следы от пуль и снарядов. Но ни учеников, ни учителей это не смущает.