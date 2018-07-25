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«Первое сентября» в середине лета: в сирийской Думе школьники начали учебу
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«Первое сентября» в середине лета: в сирийской Думе школьники начали учебу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Школьникам придется наверстывать упущенное, так как последние семь лет, находясь в оккупации террористов, они не имели возможности учиться.
Школьный звонок сегодня прозвучал для двух тысяч учеников сирийского города Дума. Дело в том, что дети в городе Дума сильно отстали по программе, и теперь им приходится наверстывать упущенное.
Некоторые и вовсе не умеют ни читать, ни писать. Да и учится им было негде, ведь школы боевики семь лет использовали как опорные пункты и склады боеприпасов.
Многие здания еще не до конца отремонтированы: на них до сих пор следы от пуль и снарядов. Но ни учеников, ни учителей это не смущает.
Все учебные заведения и больницы в Думе приведут в должный вид в ближайшие пару месяцев, обещают сирийские власти. Это стало возможным благодаря стройматериалам, которые в качестве гуманитарной помощи поставляются из России.
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