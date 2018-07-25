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Смертник взорвал бомбу в сирийском Эс-Сувейде
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Смертник взорвал бомбу в сирийском Эс-Сувейде
Российская Газета
5 часов назад
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Фото:
Российская Газета
В районе рынка сирийского
города Эс-Сувейда
произошел теракт. Бомбу привел в действие смертник.
В результате случившегося есть погибшие и раненые, передает
РИА Новости
. Их точное количество пока не называется.
Ранее власти сраны ликвидировали двух экстремистов
ДАИШ
(арабское название запрещенной в
РФ
группировки «ИГИЛ»), намеревавшихся совершить теракт.
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