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СМИ: Мадуро выступает за расширение сотрудничества с Россией в военной области
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

СМИ: Мадуро выступает за расширение сотрудничества с Россией в военной области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался за расширение сотрудничества в военной области с дружественными странами, в числе которых назвал Россию, Китай, Турцию и Иран. Соответствующее заявление он сделал во вторник в морском порту Пуэрто-Кабельо (северный штат Карабобо), выступая на параде по случаю 235-й годовщины со дня рождения национального героя Симона Боливара и 195-й годовщины ВМС страны, сообщил портал Ultimas Noticias.
"Мы возобновим сотрудничество с Россией, Китаем, с дружественными странами, с Турцией и Ираном, чтобы укрепить морскую и подводную оборону, комплексную ракетную оборону Венесуэлы" — заявил Мадуро. «Вся система, которую мы настраиваем и устанавливаем, [нацелена на то], чтобы наши морские границы никогда не были нарушены какими-либо иностранными силами», — подчеркнул президент.
Венесуэльский лидер заверил, что его страна сохранит свободу и независимость перед лицом «империалистических агрессий». «Они никогда не смогут сломить нас, Венесуэла продолжит идти по пути свободы, мы останемся свободными и суверенными навсегда, — заявил глава государства. — Не будет возвращения к неоколониализму».
Ранее президент Венесуэлы неоднократно указывал, что вооруженные силы быть в постоянной готовности защитить страну перед лицом возможной агрессии. В частности, в начале июля он выступил с призывом к бдительности и готовности защищать республику. Венесуэльский лидер сделал это заявление после того, как агентство Associated Press сообщило о том, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения в Венесуэлу.
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