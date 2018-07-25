СМИ: Мадуро выступает за расширение сотрудничества с Россией в военной области

"Мы возобновим сотрудничество с Россией, Китаем, с дружественными странами, с Турцией и Ираном, чтобы укрепить морскую и подводную оборону, комплексную ракетную оборону Венесуэлы" — заявил Мадуро. «Вся система, которую мы настраиваем и устанавливаем, [нацелена на то], чтобы наши морские границы никогда не были нарушены какими-либо иностранными силами», — подчеркнул президент.

Венесуэльский лидер заверил, что его страна сохранит свободу и независимость перед лицом «империалистических агрессий». «Они никогда не смогут сломить нас, Венесуэла продолжит идти по пути свободы, мы останемся свободными и суверенными навсегда, — заявил глава государства. — Не будет возвращения к неоколониализму».