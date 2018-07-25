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Президенту Южной Осетии показали главные святыни Сирии
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Президенту Южной Осетии показали главные святыни Сирии 

Sputnik Южная Осетия 51 минуту назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 25 июл — Sputnik. Президент РЮО Анатолий Бибилов и члены югоосетинской делегации посетили город Седная, где расположен один из старейших и крупнейших в мире женских монастырей. Сопровождал делегацию министр высшего образования Сирии Атефа Наддафа, сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.
Настоятельница православного монастыря, основанного в 547 году, подарила Анатолий Бибилову икону Божьей матери, пообещав, что в монастыре будут молиться за благополучие Осетии. Монастырь является местом паломничества христиан со всего мира, так как в нем находится особо почитаемая икона Богородицы, написанная апостолом Лукой.
В столице Сирии делегация Южной Осетии также посетила Мечеть Омейядов, которую называют Большой мечетью Дамаска. Мечеть построена на месте христианской церкви, где хранится голова Иоанна Крестителя. Бибилов оставил запись в Почетной книге, пожелав мира и взаимопонимания всему народу Сирии, вне зависимости от вероисповедания.
Помимо этого, глава югоосетинской республики побывал в подземной церкви святого Анания — древнейшем христианском храме, принадлежащем католической общине.
Делегация Южной Осетии во главе с президентом находится в Сирийской Арабской Республике с официальным визитом.
Накануне прошла официальная встреча Анатолия Бибилова и президента САР Башара Асада. Президенты двух стран подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
В составе делегации Южной Осетии руководитель администрации президента Игорь Козаев, глава МИД Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассеев, министр экономического развития Геннадий Кокоев, глава МЧС Алан Тадтаев.
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