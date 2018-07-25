В Сирии прогремел взрыв

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в районе рынка сирийского города Эс-Сувейда, есть погибшие и раненые, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Сирийская армия также предотвратила две атаки смертников террористической группировки "Исламское государство"*, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.
Кроме того, жители деревни Дума, недалеко от города, ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт, сообщает агентство.
*Террористическая организация, запрещена в России