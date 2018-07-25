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Власти Сирии решили продлить учебный год в школах пригорода Дамаска
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Власти Сирии решили продлить учебный год в школах пригорода Дамаска 

RT на русском 42 минуты назад
В Сирии в школах, расположенных в пригороде сирийской столицы, продлили учебный год после освобождения этих территорий от боевиков. Об этом информирует РИА Новости.
Как заявил директор одной из школ города Дума Рафат Аль Мауля, когда в городе находились боевики, то школы не работали, в связи с чем многие дети отстали по программе.
«Сейчас, когда Думу освободили, государство приняло решение продлить учебный год специально для таких детей», — сказал он.
Также занятия были возобновлены в соседнем городе Хараста. Как сообщила директор местной школы Худа Ашшебан, в Харасте боевики находились семь лет, и дети не учились в школах. «Но когда освободили Харасту, министр образования Сирии издал указ, чтобы дети продолжали занятия. У нас сейчас 800 учеников с 1 по 8 класс», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии спланировал ремонт в школах населённых пунктов Ялда и Бейт-Сахам.
RT на русском: последние новости
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