Власти Сирии решили продлить учебный год в школах пригорода Дамаска

Сирии в школах, расположенных в пригороде сирийской столицы, продлили учебный год после освобождения этих территорий от боевиков. Об этом информирует РИА Новости

Как заявил директор одной из школ города Дума Рафат Аль Мауля, когда в городе находились боевики, то школы не работали, в связи с чем многие дети отстали по программе.

«Сейчас, когда Думу освободили, государство приняло решение продлить учебный год специально для таких детей», — сказал он.

Также занятия были возобновлены в соседнем городе Хараста. Как сообщила директор местной школы Худа Ашшебан, в Харасте боевики находились семь лет, и дети не учились в школах. «Но когда освободили Харасту, министр образования Сирии издал указ, чтобы дети продолжали занятия. У нас сейчас 800 учеников с 1 по 8 класс», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии спланировал ремонт в школах населённых пунктов Ялда и Бейт-Сахам.