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Израиль нарушил планы сирийских войск
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Израиль нарушил планы сирийских войск 

News.ru 20 минут назад
Основным направлением для атак правительственной сирийской армии остается восток, сейчас это населённый пункт Джаллин и северо-восток, это Тель Джуму. При захвате высоты Джуму существенно облегчится наступление САА на расположенный рядом населенный пункт Тасиль, так и на другие направления. Но на данный момент войска Асада не могут продвинуться вперёд в наступление.
Как пишет канал Directorate 4, тут свою роль сыграл Израиль, сбив нарушивший, по их утверждениям воздушное пространство Голанских высот на 2 км самолет ВВС САР Су-22 24 июля. Стоит отметить, что сирийское командование отрицает факт нарушения воздушного пространства Израиля, но из-за инцидента применение авиации в наступлениях против джихадистов в данном районе может быть ограничено на какое-то время. Тем не менее Россия продолжит оказывать помощь с воздуха сирийской армии. В данный момент применяются бомбардировщики Су-34 ВКС РФ.
«Исламское Государство» (Запрещённая в России организация) обороняется джихад-мобилями со смертниками. Такая атака автомобиля со взрывчаткой произошла в районе населённого пункта Айн Зубейда. Официальный данных о потерях армии нет. Джихадисты говорят о десятках убитых солдат и об уничтожении техники.
Также игиловцы используют артиллерию разных калибров — 122-мм гаубицы Д-30 и 130-мм пушки М-46. Какая-то их часть установлена на кузов белорусских грузовиков МАЗ, другая — на технички.
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