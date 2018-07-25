Израиль нарушил планы сирийских войск

Основным направлением для атак правительственной сирийской армии остается восток, сейчас это населённый пункт Джаллин и северо-восток, это Тель Джуму. При захвате высоты Джуму существенно облегчится наступление САА на расположенный рядом населенный пункт Тасиль, так и на другие направления. Но на данный момент войска Асада не могут продвинуться вперёд в наступление.

Как пишет канал Directorate 4, тут свою роль сыграл Израиль , сбив нарушивший, по их утверждениям воздушное пространство Голанских высот на 2 км самолет ВВС САР Су-22 24 июля. Стоит отметить, что сирийское командование отрицает факт нарушения воздушного пространства Израиля, но из-за инцидента применение авиации в наступлениях против джихадистов в данном районе может быть ограничено на какое-то время. Тем не менее Россия продолжит оказывать помощь с воздуха сирийской армии. В данный момент применяются бомбардировщики Су-34 ВКС РФ.

«Исламское Государство» (Запрещённая в России организация) обороняется джихад-мобилями со смертниками. Такая атака автомобиля со взрывчаткой произошла в районе населённого пункта Айн Зубейда. Официальный данных о потерях армии нет. Джихадисты говорят о десятках убитых солдат и об уничтожении техники.