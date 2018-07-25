В Сирии убит старший брат одного из лидеров ИГ*, пишут СМИ

Аш-Шишани, предположительно, был уничтожен в Ираке в 2016 году.

Телекомпания заявляет, что информацию о гибели Тамаза Батирашвили подтвердили журналистам его родственники, проживающие в Панкиси.

По данным жителей Панкиси, Тамаз Батирашвили уехал в Сирию в 2013 году, где находился с женой и четырьмя детьми. По предварительным данным, его жена и дети не пострадали.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>