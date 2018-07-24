РПК заявила о гибели 15 турецких военнослужащих на севере Ирака

"Наши силы атаковали позиции турецкой армии на горной возвышенности Лилькан в районе Сидкана, к северу от Эрбиля, уничтожив 15 турецких военнослужащих", — приводит издание выдержку из заявления РПК.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.