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Мэттис рассказал об уровне взаимодействия военных России и США в Сирии
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Мэттис рассказал об уровне взаимодействия военных России и США в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о том, на каком уровне в настоящий момент взаимодействуют российские и американские военные в Сирии.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас данные контакты ограничены лишь координацией действий, направленных на предотвращение конфликтов.
«По Сирии, что мы делаем вместе с Российской Федерацией, так это занимаемся предотвращением конфликтов между нашими операциями… Мы предотвращаем конфликты в пространстве и времени посредством линии предотвращения конфликтов, чтобы не создавалось опасных обстоятельств», — указал он.
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции после консультаций с министром иностранных дел Австралии Джулией Бишоп и министром обороны Австралии Марисом Пейном.
Мэттис отметил, что Пентагон будет готов работать вместе с Минобороны России по вопросу разрешения ситуации в Сирии только тогда, когда ведомство получит от госсекретаря или президента США новые вводные.
Ранее СМИ сообщали, что Мэттис открыт для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RT на русском: последние новости
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