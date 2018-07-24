Мэттис: США взаимодействуют с РФ по Сирии только для предотвращения конфликтов

"По Сирии, что мы делаем вместе с Российской Федерацией, так это занимаемся предотвращением конфликтов между нашими операциями. Мы не координируем с ними [свои действия], мы предотвращаем конфликты в пространстве и времени посредством линии предотвращения конфликтов, чтобы не создавалось опасных обстоятельств", — сказал он.