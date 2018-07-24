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Мэттис: США взаимодействуют с РФ по Сирии только для предотвращения конфликтов
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Мэттис: США взаимодействуют с РФ по Сирии только для предотвращения конфликтов 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией по Сирии исключительно в рамках канала по предотвращению инцидентов в небе и на земле и будут готовы работать вместе по разрешению сирийского вопроса только тогда, когда Пентагон получит от госсекретаря или президента США новые вводные. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пало-Альто (штат Калифорния) после консультаций с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министром обороны Австралии Марис Пейн.
"По Сирии, что мы делаем вместе с Российской Федерацией, так это занимаемся предотвращением конфликтов между нашими операциями. Мы не координируем с ними [свои действия], мы предотвращаем конфликты в пространстве и времени посредством линии предотвращения конфликтов, чтобы не создавалось опасных обстоятельств", — сказал он.
ТАСС: последние новости
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