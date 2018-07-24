Израиль не потерпит «переливов» боевых действий из Сирии, заявил Нетаньяху

Ранее во вторник ПВО Израиля сбила сирийский самолет, который, по данным военных, зашел на два километра в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.

" (Это) грубое нарушение соглашений о разъединении между нами и Сирией от 1974 года… Мы не потерпим никаких таких нарушений, равно как и «переливов» на нашу сторону боевых действий на земле или в воздухе", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Упомянутые им договоренности предполагают наличие на стыке Израиля и Сирии полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН

"Мы настаиваем на том, чтобы Сирия строго соблюдала соглашения о разъединении", — сказал глава правительства.

Об актуальности соглашения 44-летней давности израильтяне заговорили с началом в соседних районах Сирии наступления правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.

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