Ещё
Израиль не потерпит «переливов» боевых действий из Сирии, заявил Нетаньяху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль не потерпит «переливов» боевых действий из Сирии, заявил Нетаньяху 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал перехват самолета ВВС Сирии, заявив, что не потерпит «переливов» боевых действий из соседней страны, и потребовал от Дамаска соблюдения существующих договоренностей.
Ранее во вторник ПВО Израиля сбила сирийский самолет, который, по данным военных, зашел на два километра в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.
" (Это) грубое нарушение соглашений о разъединении между нами и Сирией от 1974 года… Мы не потерпим никаких таких нарушений, равно как и «переливов» на нашу сторону боевых действий на земле или в воздухе", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
Упомянутые им договоренности предполагают наличие на стыке Израиля и Сирии полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН.
"Мы настаиваем на том, чтобы Сирия строго соблюдала соглашения о разъединении", — сказал глава правительства.
Об актуальности соглашения 44-летней давности израильтяне заговорили с началом в соседних районах Сирии наступления правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ, смерть советника Путина и другие события дня15
Россия стянула военную технику к западным рубежам447
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть156
Тяжелобольная Терехова не может говорить27
Путин дал добро на новый мегамост792
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение