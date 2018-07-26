США поставили Турции серьезный ультиматум

США поставили Турции ультиматум

«Если Турция не предпримет немедленные меры для освобождения этого невиновного человека веры и не отправит его домой, США введут серьезные экономические санкции против Турции, пока пастор Эндрю Брэнсон не будет освобожден», — сказал Пенс, передает РИА «Новости».

По его словам, руководство США «неустанно работает над его освобождением». Вашингтон одобряет перевод пастора из заключения под домашний арест, но считает подобную меру недостаточной.

«Это хороший первый шаг, но этого недостаточно!», — отметил Пенс.

Вице-президент добавил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом «будут бороться за его свободу».

«Хотя он не в тюрьме, он все еще не свободен!» — сказал американский чиновник.

Ранее Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освободить задержанного в этой стране американского пастора Эндрю Брансона.

Пастор-евангелист Эндрю Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинению в пособничестве организации гюленистов и поддержке Рабочей партии Кудристана. В июле суд принял решение оставить Брансона под стражей.