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Лавров довел до Израиля позицию РФ по урегулированию с Палестиной
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Лавров довел до Израиля позицию РФ по урегулированию с Палестиной 

ТАСС 1 час назад
ООН, 24 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита Израиль довел до руководства страны российскую позицию по палестино-израильскому урегулированию. Об этом сообщил во вторник заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
"На днях наше принципиальное видение было вновь доведено до израильской стороны в ходе пребывания в западном Иерусалиме министра иностранных дел Сергея Лаврова", — сказал он.
"Убеждены в недопустимости любых действий, предвосхищающих исход мирных переговоров, — указал Полянский. — Не способствуют достижению мира попытки закрепить новые реалии на земле в рамках национального законодательства".
Российский дипломат также призвал к прямому диалогу между сторонами конфликта как к единственной возможности для урегулирования.
23 июля в Западном Иерусалиме состоялась встреча Лаврова с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху, в которой также принял участие начальник Генерального штаба РФ, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее.
18 июля Кнессет принял закон о еврейском характере государства Израиль. Он закрепляет в основном (конституционном) законе статус Израиля как национального государства еврейского народа, а также характер Израиля как еврейского и демократического государства, символы государства, Иерусалим как столицу Израиля, иврит как государственный язык, право евреев на репатриацию в Израиль и принцип собирания рассеянных по миру евреев.
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