Лавров довел до Израиля позицию РФ по урегулированию с Палестиной

"На днях наше принципиальное видение было вновь доведено до израильской стороны в ходе пребывания в западном Иерусалиме министра иностранных дел Сергея Лаврова", — сказал он.

"Убеждены в недопустимости любых действий, предвосхищающих исход мирных переговоров, — указал Полянский. — Не способствуют достижению мира попытки закрепить новые реалии на земле в рамках национального законодательства".

Российский дипломат также призвал к прямому диалогу между сторонами конфликта как к единственной возможности для урегулирования.

23 июля в Западном Иерусалиме состоялась встреча Лаврова с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху , в которой также принял участие начальник Генерального штаба РФ , первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов . Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее.