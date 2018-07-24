Они усугубляют незаконность своего положения. Минобороны РФ ответило на заявление американского генерала

Конашенков напомнил, что именно после вмешательства России, сирийской армии при поддержке ВКС РФ всего за три года удалось почти полностью очистить страну от экстремистов. И именно Россия начала процесс возвращения мирной жизни в Сирии.