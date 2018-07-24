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Израиль требует четкого выполнении Сирией соглашения о разделении от 1974 года
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Израиль требует четкого выполнении Сирией соглашения о разделении от 1974 года 

ТАСС 17 минут назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израиль настаивает на четком выполнении Сирией соглашения о разделении сил от 1974 года, заявил во вторник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент, в ходе которого израильские военные сбили сирийский военный самолет.
"Мы настаиваем на том, чтобы Сирия четко выполняла соглашение о разделении между нами и ними, я подчеркиваю, что мы не допустим никаких подобных нарушений и не потерпим выплескивания военных действий на свою территорию ни с земли, ни с воздуха", — сказал премьер, чьи высказывания распространила его пресс-служба.
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