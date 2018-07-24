Источник сообщил, что пилот сбитого сирийского истребителя погиб

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Израильские военные сбили сирийский бомбардировщик, который, по их мнению, нарушил воздушное пространство около Голанских высот.

Израильтяне предполагают, что "Сухой" участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах на юго-западе Сирии

По словам сирийского военного источника, один из пилотов погиб, судьба второго неизвестна.

При этом собеседник агентства сообщил, что бомбардировщик наносил удары по позициям ИГ* и не заходил в чужое воздушное пространство.

Следы ракет комплекса ПВО Patriot в небе на севере Израиля . 24 июля 2018

"Ближний Восток может заполыхать"

Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию на сирийско-израильской границе.

По его словам, серьезное обострение между Израилем и Сирией может возникнуть из-за любого инцидента. Эксперт подчеркнул, что трагедию с сирийским самолетом над территорией Израиля, нужно тщательно расследовать.

"И в той ситуации, когда уже весь ближневосточный регион может заполыхать от любой спички, очень нужно, чтобы все стороны проявляли благоразумие", — отметил он в эфире радио Sputnik

Специалист считает, что нужно находить такие формы и методы действий, чтобы напряженность на Голанских высотах не росла, а снижалась, и чтобы нынешняя взрывоопасная обстановка не дошла в итоге до критической точки.

Конфликт двух стран

Территориальный конфликт Сирии и Израиля из-за статуса Голанских высот длится уже много лет. Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла" , которое воюет в регионе на стороне Башара Асада

Так, в воскресенье сирийское агентство САНА сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. На прошлой неделе позиции сирийской армии также подверглись ракетной атаке. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб. Никто не пострадал.

В ночь на 12 июля израильская авиация нанесла ракетные удары по объектам правительственных сил в провинции Кунейтра. Однако сирийские комплексы ПВО отразили атаку.

За несколько дней до этого сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля атаковали авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс . Системы противовоздушной обороны отразили нападение и, как утверждалось, даже сбили израильский самолет. Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о возможной причастности к инциденту.