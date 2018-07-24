Израиль временно снял блокаду перехода в секторе Газа

Израиль частично снял блокаду единственного грузового перехода в секторе Газа «Керем-Шалом». Ограничения были установлены 9 июля после возникновения напряженности на границе, вызванной запуском на израильскую территорию со стороны исламских радикалов воздушных шаров с зажигательными бомбами, сообщает информационное агентство AFP.

"Переход «Керем-Шалом» будет открыт во вторник в 12.00 по местному времени для поставок топлива, газа, а также продовольствия и лекарств", — сообщает министерство обороны Израиля. При этом отмечается, что количество воздушных шаров и воздушных змеев с бензиновыми бомбами, забрасываемых для приченения вреда фермерам, значительно уменьшилось.

Переход вернется к штатному режиму работы после нормализации обстановки. По данным военных, огненные шары спровоцировали многочисленные пожары в фермерских хозяйствах и нанесли ущерб «на сотни тысяч долларов». Возобновление работы перехода последовало после предупреждения со стороны ООН

По оценкам экспертов, топливная блокада сектора Газа негативно сказывается на жизни населения, которое в условиях дефицита электроэнергии пользуется генераторами, а также на деятельности учреждений здравоохранения. Кроме того, Израиль и движение ХАМАС , контролирующее сектор Газа, достигли в пятницу соглашения о прекращении огня.