Эрдоган назвал расистским отношение к Езилу в Германии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Германии процветает расистское отношение к бывшему полузащитнику сборной этой страны Месуту Езилу. 29-летний немец объявил о завершении карьеры в национальной команде 22 июля по причине дискриминации со стороны Немецкого футбольного союза.

— Вчера я разговаривал с Месутом, — цитирует Эрдогана AFP. — В своем заявлении он выразил абсолютно патриотичную позицию. Невозможно терпеть подобное расистское отношение к молодому человеку, который многое сделал для того, чтобы сборная Германии добилась успеха.

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2014 году.