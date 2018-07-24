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Эрдоган назвал расистским отношение к Езилу в Германии
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Эрдоган назвал расистским отношение к Езилу в Германии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Германии процветает расистское отношение к бывшему полузащитнику сборной этой страны Месуту Езилу. 29-летний немец объявил о завершении карьеры в национальной команде 22 июля по причине дискриминации со стороны Немецкого футбольного союза.
— Вчера я разговаривал с Месутом, — цитирует Эрдогана AFP. — В своем заявлении он выразил абсолютно патриотичную позицию. Невозможно терпеть подобное расистское отношение к молодому человеку, который многое сделал для того, чтобы сборная Германии добилась успеха.
Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2014 году.
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