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Эрдоган назвал расистским обращение с Озилом в Германии
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Эрдоган назвал расистским обращение с Озилом в Германии 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает расистским обращение к футболисту Месуту Озилу в Германии.
По словам Эрдогана, которые приводит AFP, у него состоялась беседа с Озилом, и спортсмен выразил «абсолютно патриотичную позицию».
«Невозможно принять подобное расистское отношение к молодому человеку, который пролил столько пота для того, чтобы сборная Германии добилась успеха. Такое нельзя терпеть», — заявил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) отверг обвинения Озила в расизме.
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