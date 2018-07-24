Эрдоган назвал расистским обращение с Озилом в Германии 

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает расистским обращение к футболисту Месуту Озилу в Германии.
По словам Эрдогана, которые приводит AFP, у него состоялась беседа с Озилом, и спортсмен выразил «абсолютно патриотичную позицию».
«Невозможно принять подобное расистское отношение к молодому человеку, который пролил столько пота для того, чтобы сборная Германии добилась успеха. Такое нельзя терпеть», — заявил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) отверг обвинения Озила в расизме.