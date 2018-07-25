Ещё
Возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным, заявили в Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным, заявили в Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Возвращение сирийских беженцев на родину должно быть добровольным и в условиях безопасности, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Предпринимая активные шаги для заключения соглашений с зарубежными партнерами о сотрудничестве в вопросах возвращения сирийских граждан к местам постоянного проживания, мы продолжаем придерживаться принципа, что возвращение беженцев на родину должно быть исключительно добровольным и в условиях безопасности", — сказал он на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Как отметил Мизинцев, уже в настоящее время эффективно данная работа организована с ливанской стороной. Сегодня очередная большая группа сирийских беженцев пересекла границу с Ливаном и вернулась в Сирию при непосредственной координации представителей правительств обеих стран и должностных лиц Центра приема, распределения и размещения беженцев, добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след131
Россия пригрозила Грузии силой222
Крымский мост начал отделяться от Крыма563
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске52
Заявление Лолиты грозит международным скандалом291
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение