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Оппозиция в Сирии опубликовала список кандидатов в конституционную комиссию
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Оппозиция в Сирии опубликовала список кандидатов в конституционную комиссию 

РИА Новости 29 минут назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП) опубликовала список своих кандидатов в конституционную комиссию, которая под эгидой ООН будет обсуждать изменения в существующей конституции САР или создавать новый основной закон страны.
В начале июля пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сообщил, что СКП представил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре согласованный с Турцией список из 50 кандидатов от оппозиции в конституционную комиссию.
Опубликованный пресс-секретарем СКП список возглавляет официальный представитель "Свободной сирийской армии" (ССА) Ахмад аль-Джабауи, далее следует экс-глава так называемого «временного правительства» Сирии в ссылке Ахмад Тоаме. В списке из 50 имен также присутствуют представитель СКП Басма Кодмани, члены делегации СКП на переговорах в Женеве Башар аз-Зоуби, Фирас аль-Халиди, Джамаль Сулейман, представляющий платформу «Каир». Присутствуют и кандидаты от платформы оппозиции «Москва», например, Моханнад Дликан. Среди кандидатов также члены Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС).
Дликан сообщил РИА Новости 18 июня, что три группы сирийской оппозиции, которые принимали участие в Конгрессе национального диалога в Сочи, передали свой список кандидатов де Мистуре без согласования с СКП.
СКП был создан на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде в ноябре 2017 года. В состав СКП входят 36 переговорщиков из платформ Москвы и Каира, представителей вооруженных группировок (Южный Фронт), Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, а также Национального координационного комитета.
Решение о создании конституционной комиссии Сирии, которая должна начать работать в Женеве, было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. Согласно решению в Сочи, представители стран-гарантов, правительства Сирии и оппозиции должны были передать де Мистуре список из 150 кандидатов на участие в комиссии. Из них спецпосланник пообещал выбрать не более 40 человек.
Ранее член оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Фирас аль-Халиди заявил РИА Новости, что СКП требует новую конституцию, а не поправок к ней. А заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял РИА Новости, что власти САР готовы обсудить пересмотр ряда пунктов в конституции страны.
Ранее де Мистура сообщил, что в состав сформированной им комиссии войдет не менее 30% женщин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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