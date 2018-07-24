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Эрдоган назвал закон Израиля о еврейском характере государства «фашистским»
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Эрдоган назвал закон Израиля о еврейском характере государства «фашистским» 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал закон о «еврейском характере государства» доказательством расистской, фашистской и сионистской политики Израиля, сообщает агентство Anadolu.
Израильский парламент на прошлой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.
"Это распоряжение является не оставляющим никаких сомнений доказательством того, что Израиль самое сионистское, самое фашистское и самое расистское государство", — приводит агентство слова Эрдогана.
Президент призвал исламский и христианский мир, все демократические и свободные государства, организации и СМИ принять меры против Израиля.
Турецкий лидер также заявил, что среди некоторых израильских руководителей «вновь восстал из могил дух Гитлера».
Принятый Кнессетом документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому «особый статус».
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