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Нетаньяху обвинил Эрдогана в «убийствах сирийцев и курдов»
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Нетаньяху обвинил Эрдогана в «убийствах сирийцев и курдов» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого президента Тайипа Эрдогана в «убийствах сирийцев и курдов», а также заявил, что при Эрдогане Турция превращается в «мрачную диктатуру».
Такое заявление Нетаньяху сделал в ответ на критику, высказанную Эрдоганом в адрес принятого в Израиле закона о еврейском характере государства. В частности Эрдоган назвал закон доказательством расистской, фашистской и сионистской политики Израиля, добавив, что среди некоторых израильских руководителей «вновь восстал из могил дух Гитлера».
"Эрдоган убивает сирийцев и курдов, сажает в тюрьму десятки тысяч своих граждан. Нападки на закон о еврейском характере государства со стороны большого «демократа» Эрдогана — это комплимент закону. Турция при Эрдогане превращается в мрачную диктатуру. Израиль же тщательно соблюдает равноправие своих граждан, как до принятия закона, так и после", — говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном канцелярией израильского премьера.
Израильский парламент (Кнессет) на прошлой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.
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