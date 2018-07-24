Нетаньяху обвинил Эрдогана в «убийствах сирийцев и курдов»

Такое заявление Нетаньяху сделал в ответ на критику, высказанную Эрдоганом в адрес принятого в Израиле закона о еврейском характере государства. В частности Эрдоган назвал закон доказательством расистской, фашистской и сионистской политики Израиля, добавив, что среди некоторых израильских руководителей «вновь восстал из могил дух Гитлера».

"Эрдоган убивает сирийцев и курдов, сажает в тюрьму десятки тысяч своих граждан. Нападки на закон о еврейском характере государства со стороны большого «демократа» Эрдогана — это комплимент закону. Турция при Эрдогане превращается в мрачную диктатуру. Израиль же тщательно соблюдает равноправие своих граждан, как до принятия закона, так и после", — говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном канцелярией израильского премьера.

Израильский парламент (Кнессет) на прошлой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.