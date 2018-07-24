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Израиль ответил на сравнение с Гитлером
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Израиль ответил на сравнение с Гитлером 

Lenta.ru 24 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «убийствах сирийцев и курдов». Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Reuters.
«Турция при Эрдогане превращается в мрачную диктатуру», — считает он.
Такое заявление Нетаньяху сделал в ответ на критику со стороны турецкого лидера в адрес принятого в Израиле закона о еврейском характере государства.
Ранее 24 июля Эрдоган заявил, что призрак фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера появился среди представителей израильских властей.
По его мнению, Израиль — «самое сионистское, фашистское и расистское государство». Эрдоган раскритиковал власти страны, которые 19 июля приняли закон, объявляющий Израиль еврейским национальным государством. Документ вызвал возмущение арабского меньшинства, составляющего около 20 процентов населения страны.
Он также подчеркнул, что Израиль превратился в «государство террора» после того, как были совершены нападения на палестинцев.
В середине мая произошло серьезное ухудшение отношений Турции и Израиля. Причиной этого стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. В столкновениях погибли свыше 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа. Анкара отозвала своих послов в Тель-Авиве для консультаций.
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