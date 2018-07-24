Израиль ответил на сравнение с Гитлером

«Турция при Эрдогане превращается в мрачную диктатуру», — считает он.

Такое заявление Нетаньяху сделал в ответ на критику со стороны турецкого лидера в адрес принятого в Израиле закона о еврейском характере государства.

Ранее 24 июля Эрдоган заявил, что призрак фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера появился среди представителей израильских властей.

По его мнению, Израиль — «самое сионистское, фашистское и расистское государство». Эрдоган раскритиковал власти страны, которые 19 июля приняли закон, объявляющий Израиль еврейским национальным государством. Документ вызвал возмущение арабского меньшинства, составляющего около 20 процентов населения страны.

Он также подчеркнул, что Израиль превратился в «государство террора» после того, как были совершены нападения на палестинцев.