Захарова вынесла вердикт «Белым каскам» в Сирии

«Белые каски» являются для сирийцев преступниками, заявила Захарова

"Для сирийцев, которые действительно на протяжении многих лет страдают от того, что происходит у них на территории, люди, работающие в режиме создания это колоссальной, страшной информационно-пропагандистской лже-машины, являются преступниками. Их деятельность ассоциируется с деятельностью незаконных вооруженных формирований, боевиков, а иногда и террористов, которые действуют в связке", — отметила Захарова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы также говорили о том, что деятельность "Белых касок" это колоссальный удар по гуманитарному движению, по волонтерскому движению, которое есть в современном мире и конечно — по неправительственным организациям, по гражданскому обществу", — добавила она.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

"Я прекрасно понимаю, почему сирийцы — и официальные представители, официальные лица, и простые сирийцы называют "Белые каски", и всех, кто с ними как-то ассоциируется, преступниками. Эти люди, которые называли себя "гуманитарщиками", занимались деятельность провокационной и по-настоящему преступной. Это доказанный факт", — отметила представитель МИД.

Россия , как вы знаете, неоднократно, давайте говорить объективно — каждый месяц по несколько раз предоставляла конкретные факты того, что делают на земле "Белые каски". Это и провокации с использованием химических отравляющих веществ, это дезинформация", — добавила Захарова.