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Фото: отдых в Фетхие на юго-западе Турции
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Фото: отдых в Фетхие на юго-западе Турции 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.
Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.
Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.
Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.
Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.
Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.
ИА Синьхуа: последние новости
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