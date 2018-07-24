Фото: отдых в Фетхие на юго-западе Турции

Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции , и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.

Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.

Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.

Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.

Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.

Фетхие — известный курорт на юго-западе Турции, и привлек многих туристов своими прекрасными пейзажами и туристическими проектами.