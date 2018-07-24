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Сохранение СВПД поможет Ирану выиграть политически
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Эксперт: сохранение СВПД поможет Ирану выиграть политически, но не экономически 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сохранение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может принести Ирану политическую выгоду, но экономических партнеров он все равно потеряет. Такое мнение в беседе с журналистами выразил директор по научной работе Фонда клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов.
"Европейцы все говорят одно и то же — что это все (выход США из договора — прим. ТАСС) неправильно, но мы же не можем заставить бизнес вкладывать деньги в Иран, когда это поставит их под угрозу американских санкций", — отметил Лукьянов. По его мнению, в экономическом плане "американское доминирование в мировой экономики играет решающую роль".
"Вопрос к Ирану, будут ли они дальше делать вид, что все действует или демонстративно выйдут из сделки, а это, на мой взгляд именно то, чего добивается Трамп, в том числе своими последними высказываниями в адрес Роухани", — полагает он. "Если иранцы будут хитрее и не выйдут из сделки, это будет означать для них более благоприятную политическую конъюнктуру, но не экономическую", — заключил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Как сообщило в воскресенье агентство IRNA, Роухани в ходе встречи в Тегеране с представителями иранских зарубежных дипмиссий предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу "не играть с огнем". Лидер при этом добавил, что иранский народ "никогда никому не будет кланяться".
Выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, Трамп назвал Иран "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
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