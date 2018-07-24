900 человек эвакуированы из сирийской провинции Дераа

Дамаск , 24 июля / Синьхуа / — Порядка 900 бойцов оппозиционных формирований и членов их семей были эвакуированы из южной сирийской провинции Дераа за последние 24 часа в соответствии с соглашением, поддержанным Россией . Об этом сообщила в понедельник базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека.

По ее данным, 24 автобуса с эвакуированными покинули город Бусра аш-Шам и направились в контролируемые оппозицией районы на севере Сирии

В воскресенье провинции Дераа и Эль-Кунейтра покинули порядка 3,4 тыс. человек. Эвакуация предусмотрена соглашением между оппозиционными формированиями и официальным Дамаском, заключенным при поддержке России. Эти регионы важны для правительственных сил, поскольку они граничат с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами.

К настоящему времени сирийская армия взяла под контроль уже 90 проц. территории Дераа. —0—