Сирийские беженцы вернулись в свои дома из Джебабы 

Большинство беженцев вернулись в свои дома из Джебабы после обсуждения от боевиков провинции Дераа. Всего в родные места вернулись 148 семей.
Во временном лагере вынужденным переселенцам предоставляются места в школе для детей и медицинская помощь, передает ТАСС.
Ведется работа по возвращению на места постоянного проживания беженцев из Сирии, которые вынуждены были выехать за границу. По заявлению ливийских властей, две группы беженцев из Сирии — три тысячи человек — скоро будут отправлены на родину. Еще свыше 976 тысяч сирийцев, временно проживающих в Ливане, готовы вернуться в САР по мере создания условий для работы и проживания.