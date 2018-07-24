Сирийские беженцы вернулись в свои дома из Джебабы

Большинство беженцев вернулись в свои дома из Джебабы после обсуждения от боевиков провинции Дераа. Всего в родные места вернулись 148 семей.

Во временном лагере вынужденным переселенцам предоставляются места в школе для детей и медицинская помощь, передает ТАСС