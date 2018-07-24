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Сирийские беженцы вернулись в свои дома из Джебабы
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Сирийские беженцы вернулись в свои дома из Джебабы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Большинство беженцев вернулись в свои дома из Джебабы после обсуждения от боевиков провинции Дераа. Всего в родные места вернулись 148 семей.
Во временном лагере вынужденным переселенцам предоставляются места в школе для детей и медицинская помощь, передает ТАСС.
Ведется работа по возвращению на места постоянного проживания беженцев из Сирии, которые вынуждены были выехать за границу. По заявлению ливийских властей, две группы беженцев из Сирии — три тысячи человек — скоро будут отправлены на родину. Еще свыше 976 тысяч сирийцев, временно проживающих в Ливане, готовы вернуться в САР по мере создания условий для работы и проживания.
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