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Сирийские беженцы покидают лагерь в Джебабе и перемещаются в освобожденные районы
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Сирийские беженцы покидают лагерь в Джебабе и перемещаются в освобожденные районы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ДЖЕБАБ /Сирия/, 24 июля, /ТАСС/. Большинство беженцев, временно проживающих в лагере в городе Джебаб провинции Дераа на юго-западе Сирии, вернулись в свои дома после того, как районы их проживания были освобождены от боевиков. Об этом сообщил журналистам глава администрации Джебаба Мухаммед Рахум.
"Сейчас в лагере для беженцев «Джебаб» 148 семей, почти все они из восточных районов провинции Дераа. В каждой семье в среднем по 5-7 человек, еще месяц назад семей было больше 600", — уточнил он.
Глава администрации добавил, что во временном лагере вынужденным переселенцам предоставляются места в школе для детей и медицинская помощь.
"Все врачи здесь — терапевты общей практики, мы проводим общий осмотр. Если требуется более серьезное лечение, мы даем направление в больницу в Дераа", — рассказал главный врач лагеря для беженцев Ибрагим Аббуд.
По последним данным Межведомственного координационного штаба Министерства обороны РФ и МИД России по возвращению беженцев в Сирию, в настоящее время также проводится активная работа по возвращению на места постоянного проживания беженцев из Сирии, которые вынуждены были выехать в другие страны. В частности, развернуты на территории Сирии и приступили к активной работе первые два пункта пропуска для вынужденных переселенцев из соседних государств — Иордании и Ливана.
К 27 июля к работе будут готовы еще три филиала Центра: в пунктах «Абу-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира».
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