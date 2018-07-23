Евгений Поддубный: куда отправятся «Белые каски»

Сказать о том, что все члены псевдоорганизации «Белые каски» эвакуированы из Сирии нельзя. Также нельзя сказать, кто под видом «Белых касок» был эвакуирован из южных провинций Сирийской арабской республики. Об этом заявил в эфире программы «60 минут» военный корреспондент ВГТРК в Сирии Евгений Поддубный . По его словам, есть версия, что это люди, которые выполняли необходимые миссии различных западных стран.

Военкор подробно рассказал, как продвигается эвакуация и какие политические выводы можно из этого сделать. Пока это только версии, потому что официальных заявлений не было.

Евгений Поддубный начал с того, что организация «Белые каски» была наполовину виртуальной, «не было у них ни штаба, ни объявленной численности этой организации». Появлялись они там, где, с политической точки зрения, это было особенно необходимо западным странам. Не столько сирийская армия, сколько российские переговорщики крайне быстро и уникально провели операцию по освобождению южных провинций Дамаска . Дело в том, что большая часть территории освобождена без боевых действий, то есть бескровно, пояснил Евгений.

Канаду, Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон просто убедили боевиков либо сложить оружие, остаться в тех населенных пунктах, в которых они находятся сейчас, либо уехать в провинцию Идлиб . «Такой скорости не ожидал никто, — отметил корреспондент. — „Белым каскам“ по сути осталось только пойти к боевикам ИГИЛ , у которых им особо делать нечего. Там же не будешь устраивать провокации, постановочные съемки, что привыкли делать сотрудники этой псевдогуманитарной организации. Ее еще называют „Гражданская оборона Сирии“. Это такая подмена брендов для западного зрителя, чтобы те думали, что это фактически МЧС Сирийской Арабской республики». Военкор уточнил, что сейчас только в провинции Кунейтра остались боевики, готовые воевать, и большая часть — это боевики ИГИЛ (запрещена в РФ ). Поддубный обратил внимание на два момента: «То, что через Израиль были эвакуированы представители „Белых касок“ само по себе удивительно. Израиль обычно держался подальше от возможной связи с боевиками различных радикальных группировок. Второй момент, что своих забирают свои. „Белые каски“ разъезжаются в Великобританию США . Наверное, туда, откуда они получали деньги и указания. В общем, едут домой».

По данным спецкора, среди людей, покинувших под видом «Белых касок» южные провинции Сирии, есть арабы с несирийскими паспортами. «Это люди из Саудовской Аравии , Катара, Иордании Египта . Те люди, которые не должны были попасть в плен ни при каких обстоятельствах. Людей, которые были причастны к производству фэйков и постановочных видео, нужно было эвакуировать, чтобы с ними не могли пообщаться ни сирийские, ни российские военные, ни журналисты», — заключил Евгений Поддубный.