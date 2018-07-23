Российские военные в Сирии передали местным жителям около 3 тысяч тонн гуманитарного груза за время операции в стране

На очередном брифинге выступил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73 171 жителя. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 118 человека.

Мирные жители через предоставленные коридоры продолжают покидать территории, контролируемые боевиками. За прошедшие сутки через пункт пропуска «Кафер-Шамс» вышло 311 сирийцев.

Всего с 27 июня 2018 года юго-западную зону деэскалации покинули 46 465 человек, из которых 7268 размещались в пунктах в «Джебаб» и «Рсас».

На пунктах пропуска им предоставляется горячая пища, предметы первой необходимости, оказывается первая медицинская помощь.

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики продолжали выполнять задачи по разминированию местности и объектов в Эр-Растане , Эль-Гасбии, Кафер-Лаха провинции Хомс . Разминировано более 2,2 гектара территории, 15 зданий (сооружений), 1,7 км дорог. Обнаружено и уничтожено 44 взрывоопасных предмета, в том числе 12 самодельных взрывных устройств.

В населенных пунктах Хомс и Дамаск за сутки восстановлено 39 жилых домов. В провинции ХОМС на участке автомобильной трассы Телль-Биса, Эр-Растан, протяженностью 9,5 км завершена работа по восстановлению полос движения, продолжается работа по установке межполосного разделителя. Кроме того, продолжается установка опор магистральной линии электропередач вдоль участка дороги Хомс — Хама. Всего установлено 12 опор, за сутки — три.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дэйр-эз-Зор. Жителям передано более 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонн. Всего проведено гуманитарных акций — 1872, общий вес доставленного гуманитарного груза — 2810,66 т.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям.

В Юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований.

В то же время, вследствие деструктивной деятельности ряда непримиримых группировок продолжает обостряться обстановка в Идлибской зоне деэскалации. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, увеличивается количество минометных и артиллерийских обстрелов населенных пунктов и позиций правительственных сил незаконными вооруженными формированиями, действующими в Идлибской зоне деэскалации. Неоднократным обстрелам подверглись населенные пунктыНахшебба, Икко, Айн-Эль-Кантара, Сафсафа, Кинсибба в провинции Латакия, Мхарда в провинции Хама, районы Хандрат, Халидия, Маканис-Эд-Дувайри в городе Алеппо. К обстрелам причастны группировки «Хуррас Ад-Дин», «Хайат Тахрир Аш-Шам» (« Джабхат Ан-Нусра » (запрещена в РФ )), « Ахрар Аш-Шам », «Джейш Аль-Изза».

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным сирийцам.